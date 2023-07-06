Полиция применила силу против прихожан Киево-Печерской лавры Полиция начала силой оттеснять прихожан от здания Киево-Печерской лавры

Фото: t.me/upc_news

В Киеве полиция начала силой оттеснять прихожан от здания Киево-Печерской лавры, сообщила в Telegram пресс-служба Союза православных журналистов. Кроме этого, у входа в храм начались задержания. Ранее в УПЦ заявили о захвате корпусов Киево-Печерской лавры.

В Киево-Печерской лавре полиция применяет силу против прихожан. <...> Задержание у входа в Киево-Печерскую лавру, — говорится в сообщениях СПЖ.

Как уточнила в Telegram пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ), сотрудники силовых ведомств перекрыли проход по территории храма в нескольких местах и силой оттащили прихожан от дверей 69-го корпуса. В СПЖ уточнили, что позднее двери корпуса были заперты. Кроме этого, под замком оказались 70-й и 71-й корпус лавры.

О том, что власти Украины захватили несколько корпусов монастыря на территории Киево-Печерской лавры, ранее сообщил адвокат Никита Чекман. Защитник интересов УПЦ опубликовал видео и фотографии, на которых видно, как украинские полицейские оцепили территорию и никого не пускают. Кроме того, представитель УПЦ на видео призвал прихожан собраться у лавры.

До этого Синод Белорусской православной церкви выпустил обращение, в котором отметил, что «в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви».