Полиция Германии раскрыла преступление ХХI века

https://static.news.ru/photo/53635f12-a7df-11ea-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Peters via www.imago-i/Global Look Press

Правоохранительные органы Германии готовы предъявить обвинения подозреваемому в похищении и убийстве трёхлетней британской девочки.

Похищение Мадлен Маккан 7 мая 2007 года из закрытой квартиры в курортном местечке Прая-да-Луш стало одним из самых загадочных преступлений века. На его расследование только британская полиция потратила более £12 млн.

В похищении ребёнка подозревались разные люди, в том числе и собственные родители девочки. Перелом в следствии случился в 2013 году, когда история о Мэдди была рассказана в одной из старейших телепередач Германии, где попросили свидетелей любых подозрительных событий связаться с полицией. Так правоохранителям стало известно, что к делу может быть причастен некто Кристиан Брюкнер, который практически жил в Прайя-да-Луш в микроавтобусе-трейлере и промышлял кражами.

Геолокация его телефона показала, что он находился в момент похищения в том самом доме, откуда пропала Мэдди. Также на следующий день после исчезновения девочки Брюкнер перерегистрировал свой автомобиль Jaguar XJR6 на другого человека. Кроме того, полиции был известен его нездоровый интерес к маленьким девочкам, пишет «Коммерсант».

В настоящее время 41-летний Кристиан Брюкнер уже отбывает срок за изнасилование 72-летней американской туристки в Прайя-да-Луш.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Китая, похищенный 32 года назад в двухлетнем возрасте, воссоединился со своей биологической семьёй после долгой разлуки. Встретиться вновь родственникам удалось благодаря технологии распознавания лиц. Мао Инь был украден от отеля в городе Сиань провинции Шэньси в 1988 году. Мальчика продали бездетной паре из соседней провинции Сычуань. В настоящее время власти всё ещё расследуют похищение, не раскрывая информацию о людях, вырастивших Мао.