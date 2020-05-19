Похищенного китайца нашли спустя 32 года с помощью распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/b457e532-99d3-11ea-a796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiwei Han/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Китая, похищенный 32 года назад в двухлетнем возрасте, воссоединился со своей биологической семьёй после долгой разлуки. Встретиться вновь родственникам удалось благодаря технологии распознавания лиц.

Мао Инь был украден от отеля в городе Сиань провинции Шэньси в 1988 году. Мальчика продали бездетной паре из соседней провинции Сычуань. В настоящее время власти всё ещё расследуют похищение, не раскрывая информацию о людях, вырастивших Мао, передаёт CTV.

В новой семье ребёнка назвали Гу Ниннином. Приёмные родители не знали, что их сына более 30 лет разыскивали биологические отец и мать. В конце апреля 2020 года в полицию Сианя поступила информация о мужчине из провинции Сычуань, который в конце 1980-х годов купил мальчика из Шэньси.

Правоохранители использовали технологию распознавания лиц для анализа старой фотографии Мао, сделанной, когда он был ребёнком. Они воссоздали приблизительное изображение похищенного во взрослом возрасте, а затем сравнили с фотографиями в национальной базе данных.

После ряда расследований и сравнений, полиция отследила человека в городском округе Мяньян, похожего на Мао. ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженный мужчина является похищенным 32 года назад Мао Инем.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователям из компании Kneron удалось обойти систему распознавания лиц. Эксперимент проводили на трёх континентах, и везде он был успешен.