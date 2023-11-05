Полиция Гамбурга допустила наличие взрывчатки у мужчины в аэропорту

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

У мужчины, удерживающего в заложниках ребенка в аэропорту Гамбурга, может быть при себе боевое огнестрельное оружие и взрывчатка, сообщила в Twitter (Х) местная полиция. Там добавили, что переговоры с мужчиной продолжаются.

Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что приоритетом для сотрудников является жизнь ребенка. По имеющейся у правоохранителей информации, он чувствует себя хорошо.

Инцидент в гамбургском аэропорту произошел накануне вечером. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней со своей четырехлетней дочерью. По сообщениям СМИ, злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомобиля, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Согласно имеющейся информации, мужчина является этническим турком, требует вылета в Турцию. Дочь он намерен забрать с собой. По данным местных СМИ, ребенка он похитил у матери.