Показатель роста жертв COVID-19 в Италии опустился до значений марта

https://static.news.ru/photo/9430e2aa-8d61-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось за сутки на 174, что соответствует показателям середины марта. Об этом заявили в службе гражданской обороны страны.

14 марта было зарегистрировано 175 летальных случаев, 10 марта — 168. Больше всего за сутки в стране умерло 27 марта — 969 смертельных исходов.

Общее число погибших от коронавируса в Италии составляет 28 884 человека. Излечились за сутки 1740 жителей. Всего с начала пандемии в стране поправились 1665 человек.

NEWS.ru писал, что российские медики вылечили от коронавируса 67 пациентов госпиталя в Бергамо. В настоящее время там остаются ещё 42 пациента. За всё время функционирования госпиталь принял 109 заболевших коронавирусом.

Ранее стало известно, что футболисты итальянской «Ромы» возобновят тренировки после 4 мая. Они будут соблюдать социальное дистанцирование и тренироваться по одному.