Российские медики вылечили от коронавируса 67 пациентов в Бергамо

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Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо. В настоящее время на лечении там остаются ещё 42 больных.

Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя г. Бергамо (Италия) 67 пациентов, — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что за время функционирования госпиталь принял на лечение 109 заболевших коронавирусом. В состав его интернациональных бригад входят терапевты, анестезиологи, эпидемиологи, медсёстры и переводчики.

Как писал NEWS.ru, российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами организовали приём больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. В нём работают 200 специалистов в три смены.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов. В Бергамо решено было дислоцировать совместный штаб по борьбе с инфекцией. В составе российской колонны — мобильный комплекс анализа и диагностики, спецоборудование для оказания помощи тяжелобольным пациентам, высокомобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств.