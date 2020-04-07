Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами организовали приём больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. В настоящий момент в нём работают 200 специалистов.
Россияне создали восемь врачебно-сестринских бригад, которые составили 32 военных врача и медсестёр. Они работают в три смены,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах. По его словам, в Италии «наступил коллапс».
Добавьте наши новости в избранные источники