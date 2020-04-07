Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

https://static.news.ru/photo/a386adec-7944-11ea-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами организовали приём больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. В настоящий момент в нём работают 200 специалистов.

Россияне создали восемь врачебно-сестринских бригад, которые составили 32 военных врача и медсестёр. Они работают в три смены, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах. По его словам, в Италии «наступил коллапс».