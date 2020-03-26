https://static.news.ru/photo/88c3d280-6eec-11ea-949c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом. Колонна спецтехники со специалистами Минобороны прибыла на аэродром Орио-аль-Серио.

В Бергамо будет дислоцироваться совместный штаб по борьбе с инфекцией. В составе российской колонны — мобильный комплекс анализа и диагностики, спецоборудование для оказания помощи тяжелобольным пациентам, высокомобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, говорится в сообщении Минобороны.

После уточнения задач специалисты приступят к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

Российские военнослужащие совершили марш с авиабазы ВВС Италии Пратик де Маре (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия). Общая протяжённость маршрута составила около 600 км, — сказано в сообщении.

Российскую технику на всём пути следования сопровождали карабинеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной, пятнадцатый по счёту российский военно-транспортный самолёт Ил-76 прибыл на итальянскую авиабазу Пратик де Маре в окрестностях Рима.