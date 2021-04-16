Ушёл под русскую молитву: принца Филиппа похоронили

Вчера, 9 апреля, из жизни ушёл супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. До столетия ему оставалось всего пару месяцев. Сегодня же жители Лондона скорбят и несут цветы к Букингемскому дворцу в память о нём. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.

Самые яркие фотографии из жизни принца Филиппа и королевской семьи также можно посмотреть в другой галерее.