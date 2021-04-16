Ушёл под русскую молитву: принца Филиппа похоронили

Похороны принца Филиппа прошли, как и полагается, с королевскими почестями. Мрачный вид членов семьи покойного придал всему великолепию соответствующий окрас. Безупречный английский стиль прослеживается во всём, даже в трауре. С принцем попрощались.
Во время отпевания звучала и русская молитва. Хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, который умерший выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины. Эта деталь, кроме прочего, подчёркивает по-настоящему всемирное значение данной церемонии.
PA Wire/PA Images/ТАСС
PA Wire / PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
PA Wire/PA Images/ТАСС
Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
PA Wire / PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
PA Wire / PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
PA Wire/PA Images/ТАСС
Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press