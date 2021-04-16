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Ушёл под русскую молитву: принца Филиппа похоронили

20:22, 17 апреля 2021
Фото: PA Wire / PA Images/ТАСС

Похороны принца Филиппа прошли, как и полагается, с королевскими почестями. Мрачный вид членов семьи покойного придал всему великолепию соответствующий окрас. Безупречный английский стиль прослеживается во всём, даже в трауре. С принцем попрощались.

Во время отпевания звучала и русская молитва. Хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, который умерший выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины. Эта деталь, кроме прочего, подчёркивает по-настоящему всемирное значение данной церемонии.

PA Wire/PA Images/ТАСС

PA Wire / PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

PA Wire/PA Images/ТАСС

Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

PA Wire / PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

PA Wire / PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

PA Wire/PA Images/ТАСС

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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