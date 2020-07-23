Погребинский: осенью на Украине могут вспыхнуть массовые беспорядки

https://static.news.ru/photo/4d4f6b78-cd66-11ea-bbda-fa163e074e61_660.jpg Михаил Погребинский Фото: Twitter

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что осенью 2020 года на Украине могут возникнуть массовые беспорядки на фоне «расслабленной правоохранительной системы».

Такое мнение политолог выразил во время эфира на украинском телеканале NewsOne в момент обсуждения захвата автобуса в Луцке, сообщают «Известия».

Михаил Погребинский отметил, что напряжённость в обществе будет нарастать к проведению местных выборов. Чем ближе будет дата выборов, тем более массовыми могут стать недовольства.

Остаётся месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций. Если она этого не покажет, значит, они будут жить своей жизнью и нам всем мало не покажется, — подытожил политолог.

Как писал NEWS.ru ранее, глава исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что ситуация в стране требует проведения в течение нескольких месяцев антибюрократической, антиэлитной революции. По его словам, все прежние попытки реформ на Украине ни к чему не привели, поскольку на местах остались те, кто хорошо себя чувствует у «кормушки».