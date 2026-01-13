Атака США на Венесуэлу
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии

Bloomberg: Франция с тревогой следит за перевооружением ФРГ

Перевооружение Германии вызывают «страх и тревогу» во Франции, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что это может подорвать баланс сил в регионе и увеличить политическое влияние Берлина.

Германия привержена [дополнительным расходам на оборону] с такой решительностью, конечно, создаст такую динамику, которая приведет к тому, что мы останемся на обочине. Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции, — сказал европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами.

Вице-президент аналитического центра «Германский фонд Маршалла» Клаудия Майор пояснила, что в Европе после Второй мировой войны сформировался консенсус относительно роли Франции и ФРГ: первая должна была стать геополитическим лидером региона, вторая — экономическим. По словам эксперта, Германия изначально не стремилась становиться политическим гигантом, однако теперь активно реализует обе роли одновременно, стремясь укрепить своё влияние внутри Европы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон попытался заручиться поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования. Для этого он встретился с представителями французских парламентских партий, но не все партии оказались согласны на это.

