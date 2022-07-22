Подоляк: подписания прямого соглашения между Россией и Украиной не будет Подоляк: подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет

Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Михаил Подоляк

РФ и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, о прямом подписании документов речи не идет, сообщил в Twitter помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, по его словам, соглашение по зерну не предполагает сопровождения судов российскими кораблями, проверки судов с зерном в турецких водах при необходимости будут проводиться совместными группами.

Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН, — написал он.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что соглашение будет подписываться главами российского и турецкого оборонных ведомств примерно в 16:30, в церемонии должны принять участие не только турецкий лидер, но и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным ТАСС, соглашение позволит осуществить поставку не менее 25 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. По информации агентства, первый этап договора предполагает, что судам с зерновыми, заблокированным в украинских портах, откроют доступ на передвижение.