https://static.news.ru/photo/d1c302a6-3942-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: KabminUA/facebook.com

Депутаты Верховной рады Украины освистали подавшего в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.

Выступая перед парламентариями, он заявил, что ожидает скорого внесения своего заявления об отставке в Раду. При этом Гончарук добавил, что уважает президента Владимира Зеленского и для него важно иметь полное доверие внутри команды.

Депутаты от оппозиции потребовали от политика объяснений, но когда спикер Дмитрий Разумков заявил об отсутствии времени для вопросов, члены Рады начали свистеть и скандировать «Ганьба!» («Позор!»). Видео из зала заседаний украинского парламента опубликовал телеканал ZIK.

Как ранее писал NEWS.ru, Гончарук объявил об уходе в отставку в связи с недавним скандалом с публикацией аудиозаписей его разговоров. На них слышно, как человек с похожим на Гончарука голосом критикует Зеленского за «примитивное» понимание экономики и «туман в голове».