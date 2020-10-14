Почти 90 человек заразились коронавирусом в Верховной раде Украины

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Коронавирус подтверждён у 90 человек в Верховной раде Украины. Заболели не только народные депутаты, но и сотрудники аппарата парламента. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, всего переболели или в настоящий момент болеют около 60 депутатов. Новые случаи фиксируются каждый день.

По нардепам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели [болезнь] или болеют, — заявил спикер Рады журналистам «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что депутаты не планируют уходить на карантин.

Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная рада, как единственная законодательная институция на Украине, не будет идти на карантин, — отметил спикер.

В парламенте Украины из-за пандемии пока отказались от проведения пленарных заседаний. Депутаты работают в комитетах, многие из них в удалённом режиме.

NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко вылечился от коронавируса. Он записал видео, на которым выглядит отдохнувшим и посвежевшим. Инфекция была выявлена у политика 29 сентября. Заболевание проходило в лёгкой форме.