Пётр Порошенко заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6075dafc-0272-11eb-b706-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил о заражении коронавирусом. Судя по всему, заболевание у него протекает в лёгкой форме: госпитализация политику не потребовалась.

Получил положительный тест на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя! — написал он в своём Facebook.

С начала эпидемии на Украине выявили 210 309 случаев COVID-19, более 93 тысяч пациентов уже выздоровели, 4 154 скончались.

В конце августа-начале сентября коронавирусной инфекцией переболела экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Заболевание у политика протекало в тяжёлой форме, ей даже требовалась госпитализация, писал NEWS.ru.