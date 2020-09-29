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Пётр Порошенко заразился коронавирусом

19:22, 29 сентября 2020 35
Пётр Порошенко Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил о заражении коронавирусом. Судя по всему, заболевание у него протекает в лёгкой форме: госпитализация политику не потребовалась.

Получил положительный тест на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!написал он в своём Facebook.

С начала эпидемии на Украине выявили 210 309 случаев COVID-19, более 93 тысяч пациентов уже выздоровели, 4 154 скончались.

В конце августа-начале сентября коронавирусной инфекцией переболела экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Заболевание у политика протекало в тяжёлой форме, ей даже требовалась госпитализация, писал NEWS.ru.

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