Пётр Порошенко вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d4f0656-0d6a-11eb-909b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петро Порошенко/facebook.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выздоровел от коронавируса. Он получил отрицательный тест и собирается вернуться к работе с завтрашнего дня.

Отдельное глубокое спасибо доктору Ольге Голубовской. И не только за то, что лично меня вылечили, — отметил Порошенко, добавив, что хочет поблагодарить её и за большую общественно-просветительскую работу.

О том, что у политика выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 29 сентября. Он сам сообщил об этом, отметив, что заболевание у него протекает в лёгкой форме, писал NEWS.ru.

За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 4606 жителям Украины, 911 пациентов вылечились, 45 скончались. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразился 272 671 украинец. Большая часть из них — 118 740 — уже поправились. 5143 пациента не смогли побороть болезнь и умерли.