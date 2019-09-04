Дипломатический скандал разгорелся между Россией и Болгарией. В ответ на планы российского посольства устроить выставку, приуроченную к 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, болгарский МИД попросил не называть вхождение Красной армии на территорию своей страны «освобождением». Болгарские дипломаты припомнили Москве, что советские войска принесли их государству 45 лет правления тоталитарного режима и репрессий. Эксперты объяснили внезапное заявление Болгарии тем, что правящая проевропейская партия таким образом готовится к региональным выборам, на которых их главным соперником будут социалисты.

Открытие организованной российским посольством в Софии выставки намечено на 9 сентября. Именно в этот день в 1944 году, после вступления на территорию Болгарии Красной армии, в стране произошёл переворот, в результате которого к власти пришли коммунисты. Выставка призвана познакомить зрителей с архивными материалами, связанными с освобождением Восточной Европы от нацистских войск. По заявлению российского посольства, на ней планируется представить ранее неизвестные или недавно рассекреченные документы, которые «говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы».

Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающие гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах, — заявил в связи с готовящейся выставкой МИД Болгарии.

Во внешнеполитическом ведомстве также посоветовали России не высказываться в пользу «сомнительного исторического тезиса» об освобождении, потому что они расценивают это как вмешательство во внутриполитические дебаты Болгарии.

Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией, — ответило диппредставительство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.

Москве не привыкать к отрицанию роли СССР в победе над нацисткой Германией во Второй мировой войне. Подобные заявления регулярно звучат из уст польских, украинских и прибалтийских политиков, однако Болгария, которая всегда старалась поддерживать дружественные отношения с Россией, до сих пор не была замечена в подобных высказываниях.

Между тем, в стране до сих пор нет согласия по поводу периода советского правления. Сторонники бывшей коммунистической партии, преобразованной в социалистическую, каждый год отмечают 9 сентября как праздник и возлагают цветы на монумент в честь советской армии. Но правящая партия ГЕРБ (Граждане за европейской развитие Болгарии) настроена более критично по отношению к советскому наследию. Её приверженцы подчёркивают, что при коммунистах более 20 тыс. человек были расстреляны или погибли в тюрьмах.

gerb.bg

На конец октября в Болгарии намечены региональные выборы, на которых лидерство ГЕРБ могут оспорить социалисты, главная оппозиционная партия. Именно поэтому болгарский МИД посчитал российскую выставку вмешательством во внутренние дела страны, объяснив, что она ставит в привилегированное положение «только некоторые политические круги Болгарии». Имелись в виду, конечно, социалисты — прямые наследники когда-то правивших страной коммунистов. Таким образом, болгарское руководство расценило мероприятие российского посольства как своеобразную форму агитации за партию своих противников. Об этом в комментарии News.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Он отметил, что антироссийские заявления действительно нехарактерны для болгарских дипломатов.

Вероятней всего, заявление болгарского МИД связано с предстоящими местными выборами. Правящие и оппозиционные силы к ним готовятся, ведут свои кампании. Министерство иностранных дел контролируется правоконсервативной, прозападной партией ГЕРБ. Они решили выступить с подобным заявлением, видимо, чтобы лишний раз подтвердить свою «европейскость». Павел Кандель ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

В связи с ситуацией в Болгарии нельзя не вспомнить недавние поминальные мероприятия, посвящённые 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, на которые Польша не пригласила Россию. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также на днях завершил своё турне по странам Восточной Европы. В ходе него он посетил Молдавию, Белоруссию, Украину и Польшу. Среди целей поездки называлось противостояние российскому и китайскому влиянию в регионе.