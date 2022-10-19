Пленный украинский майор заявил, что иностранным наемникам выдали форму ВСУ

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Иностранным наемникам выдали форму вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости взятый в плен майор киевского спецназа Руслан Груздь. По его словам, это делается для того, чтобы они не выделялись на общем фоне.

Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям — батальонам, бригадам. <...> Иностранцы находятся в составе украинских подразделений <...>. Ничем [не отличаются от украинских бойцов]. Возможно, у них только свое вооружение. <...> Я мельком видел их [наемников], берут наш [ВСУ] «пиксель» (камуфляж), чтобы не отличаться, — сказал Груздь.

По словам офицера, отдельных подразделений с наемниками нет, поскольку их небольшое количество. Майор сказал, что мельком видел их в районе села Веселая Долина под Артемовском (Бахмутом). Среди тех, кто вступил в ряды ВСУ, отмечает Груздь, были белорусы, грузины, новозеландцы, а также англичане или американцы.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о снижении уровня профессионализма иностранных бойцов на стороне Киева. По его словам, наемники на поле боя в любом конфликте высоко ценятся, однако в настоящее время стал часто встречаться неподготовленный контингент.