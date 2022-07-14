Пленный командир нацбата «Медведи SS» рассказал о правилах набора боевиков Пленный командир нацбата «Медведи SS» рассказал, что боевиков брали по личным качествам

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Пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов заявил РИА Новости, что среди членов нацбата были «повара» и «медики», а в сам батальон отбирали по личным качествам. По его словам, батальон был малочисленным — от 12 до 15 человек, и каждый занимал в нем свою нишу.

То есть, не было изначально требований. Приходит боец, смотрели на его качества, он показывал себя в медицине, занимались на полигоне и уже по этому [показателю] смотрели, — пояснил Кравцов.

Он также рассказал, что при попытке прорыва один из бойцов зарезал человека, попавшего в плен в одном из бункеров. Кравцов уточнил, что члены нацбата до этого относились к пленному «нормально».

Ранее сообщалось, что жертвами группировки «Медведи SS» стали более ста человек. Боевики дали признательные показания о совершенных преступлениях, а также о месте и обстоятельствах убийств. Среди обвиняемых — снайпер Владимир Гапич, на счету которого 60 убийств. Еще пять пленных застрелил повар диверсионно-штурмовой группы. Остальные задержанные также совершили десятки убийств.