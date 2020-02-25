https://static.news.ru/photo/8bd64458-57a4-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Испанский тенор Пласидо Доминго принёс извинения женщинам, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах, за причинённую им боль.

Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, поскольку опасались, что это повлияет на их карьеру, — цитирует певца Europa Press.

По словам Доминго, он «вырос на этом опыте» и готов взять на себя всю ответственность за обвинения, прозвучавшие в его адрес в последние месяцы. Певец также заявил, что намерен предпринять «позитивные» изменения в оперной индустрии для предотвращения подобных случаев.

Я страстно желаю, чтобы это привело к созданию более безопасного места для работы, и я надеюсь, что мой пример подтолкнёт других следовать моим шагам, — сказал он.

Как писал ранее NEWS.ru, Доминго обвиняли в домогательствах девять женщин. По их словам, певец позволял себе непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли. Тенор все обвинения отвергал и заявлял, что все его отношения были по обоюдному согласию.