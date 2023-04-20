План Макрона по Украине назвали опасным для Европы Bloomberg: план Макрона по Украине преждевременен и может подорвать единство Европы

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Эммануэль Макрон

Намерение французского лидера Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для реализации плана, который может поспособствовать мирным переговорам России и Украины, может привести к подрыву единства в Европе, сообщает агентство Bloomberg. Ряд европейских политиков сочли инициативу преждевременной. Кроме того, они выразили сомнения относительно посредничества КНР.

Стремление Макрона заручиться помощью Китая для составления плана для возможных переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны ряда союзников, которые считают, что такое усилие является преждевременным, и опасаются, что оно может подорвать европейское единство, — говорится в статье.

В некоторых европейских странах считают, что инициатива Макрона может привести к неразберихе в том, что касается требований Киева к России «отказаться от всех украинских территорий». Наряду с этим европейские политики полагают, что Китай не сможет выступать действительно нейтральным посредником при реализации этого плана, учитывая «безграничную дружбу» Пекина с Москвой.

Ранее в Кремле заявили, что наслышаны о «каких-то сообщениях» относительно плана Макрона, но Франция пока не направляла России никаких предложений на этот счет. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бесперспективным намерение французского лидера обратиться к Китаю с планом о мирном урегулировании на Украине. Российский сенатор Алексей Пушков расценил инициативу Макрона как «игру в слова». По его мнению, французский президент просто пытается быть заметным в мировой политике.