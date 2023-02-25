PISM: солидарность Европы против России «дала трещину» из-за газа PISM: зависимость от российского газа создаёт помехи в солидарности Европы

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Некоторые страны Европы сильнейшим образом зависят от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), что создает помехи в солидарности против РФ, считают эксперты Польского института международных отношений (PISM). С их заявлением ознакомились журналисты RT. В институте подчеркнули, что больше всего в российском СПГ нуждались Испания, Франция, Бельгия, Италия и Нидерланды.

Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики, — говорится в заявлении PISM.

Специалисты Польского института призвали все страны Европы немедленно отказаться от поставок СПГ из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что такие меры могут серьезным образом подорвать европейскую экономику. Он напомнил, что после прекращения поставок трубопроводного газа в Европе произошел сильнейший энергокризис.

Если мы уйдем с европейского газового рынка, будет много проблем у самих европейцев. Они пытаются убрать с рынка второго крупнейшего поставщика СПГ. До этого они убрали Россию как крупнейшего поставщика трубопроводного газа различными инструментами и уже получили энергокризис, а теперь еще по СПГ хотят ударить. Это приведет к подорожанию газа на европейском рынке, — утверждает Юшков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что экспорт СПГ в 2022 году вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд кубометров. По его словам, мировой рынок газа становится максимально глобальным, и в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным. Поэтому, несмотря на внешние ограничения, реализация всех намеченных проектов в сфере СПГ остается приоритетной задачей, утверждает Новак.