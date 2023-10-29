Песни «Руки вверх!» довели украинских пограничников до передовой Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Фото: МО Украины

Служивших в Закарпатье украинских пограничников отправили на фронт за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!», заявил ТАСС экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы РФ. По его словам, к такому наказанию прибегали в случае любой провинности.

Был случай, когда руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!». Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность, — сообщил Сыровой.

Он подчеркнул, что использование русского языка генералы Вооруженных сил Украины не приветствовали. Сослуживцы Сырового общались в основном на украинском языке.

Власти Украины неоднократно высказывались за полный отказ от русского языка на территории страны. Ранее украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков не на родном языке противоречит законодательству. По его словам, в случаях использования русского языка в обучении украинских детей нельзя проявлять лояльность. Он призвал граждан жаловаться в управление образования и обращаться к языковому омбудсмену.