https://static.news.ru/photo/ef669106-556c-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энергетическая корпорация Франции EDF отключила первый реактор старейшей АЭС «Фессенхайм» (ровесница японской «Фукусимы-1»). Станция состоит из двух энергетических блоков мощностью по 900 МВт каждый.

22 февраля 2020 года первый энергоблок АЭС «Фессенхайм» был окончательно отключён от национальной электросети, — сообщает EDF.

Компания отметила, что в настоящее время второй реактор продолжает свою работу и будет отключён 30 июня 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине отключили до 22 февраля энергоблок № 4 Ровенской АЭС для ремонта. В настоящее время работают три энергоблока суммарной мощностью 1800 МВт.