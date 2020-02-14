https://static.news.ru/photo/05f691a4-4fec-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

На Украине отключили до 22 февраля энергоблок № 4 Ровенской АЭС для ремонта. В настоящее время работают три энергоблока суммарной мощностью 1800 МВт.

Четвёртый и третий энергоблоки старейшей украинской АЭС обладают мощностью 1 МВт, первый и второй — мощностью 420 и 415 тыс. кВт, сообщили в пресс-центре компании «Энергоатом».

Также отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.

Накануне из-за технических замечаний на сутки был отключён третий энергоблок, в это время первый энергоблок был закрыт на плановый ремонт, писал NEWS.ru.