На Украине отключили до 22 февраля энергоблок № 4 Ровенской АЭС для ремонта. В настоящее время работают три энергоблока суммарной мощностью 1800 МВт.
Четвёртый и третий энергоблоки старейшей украинской АЭС обладают мощностью 1 МВт, первый и второй — мощностью 420 и 415 тыс. кВт,
Также отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.
Накануне из-за технических замечаний на сутки был отключён третий энергоблок, в это время первый энергоблок был закрыт на плановый ремонт, писал NEWS.ru.
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