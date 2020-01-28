Леонид Кравчук Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. По его словам, политические деятели пытались договориться.

Он отметил, что эта информация подтверждается документами.

А потом Гитлер обратил всё против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны, — сказал бывший украинский лидер в эфире российского государственного телеканала «Россия 1».

Таким образом политик прокомментировал слова действующего главы Украины Владимира Зеленского в Польше.

Как писал NEWS.ru, лидер страны сказал, что народ Польши «первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов», который позволил нацистам запустить «смертоносный маховик холокоста».

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