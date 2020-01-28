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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон и его международные партнёры введением санкций против ещё семерых человек дали понять Москве неприемлемость присоединения Крыма к России.

По его словам, Соединённое Королевство всегда активно поддерживало ограничительные меры по отношению к РФ. Страна продолжит активно участвовать в санкционной политике после выхода из Европейского союза, передаёт РИА Новости. Великобритания...