Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. По его словам, политические деятели пытались договориться.
Он отметил, что эта информация подтверждается документами.
А потом Гитлер обратил всё против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны, —
сказалбывший украинский лидер в эфире российского государственного телеканала «Россия 1».
Таким образом политик прокомментировал слова действующего главы Украины Владимира Зеленского в Польше.
Как писал NEWS.ru, лидер страны сказал, что народ Польши «первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов», который позволил нацистам запустить «смертоносный маховик холокоста».
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