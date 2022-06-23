«Перерезана артерия»: Баранец рассказал о плотной осаде Лисичанска Полковник в отставке Баранец: российские войска взяли Лисичанск в плотную осаду

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Российским военным в ходе спецоперации удалось «перерезать главную кровеносную артерию» Лисичанска — дорогу, по которой в осажденный город поставляли подкрепление, оружие и медикаменты, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он также посетовал в беседе с «Радио 1», что украинские боевики вновь прячутся за спины мирных жителей.

Перерезана самая главная кровеносная артерия для украинских войск: не поставить ни подкрепления, ни оружия, ни подвезти боеприпасы и медикаменты. Сегодня мы можем говорить, что Лисичанск находится в плотной осаде. Но проблема остаётся та же — боевики-националисты прячутся за спинами мирных людей. Поэтому нам придётся медленно, не спеша, спокойно брать этот город, — отметил Баранец.

Полковник рассказал, что дальнейшей взятие города будет проходить по известному сценарию. Российские силовики будут медленно «вгрызаться» в окраины Лисичанска, сжимать кольцо и уничтожать личный состав бойцов ВСУ. По его мнению, взять город будет непросто, однако на это выделили достаточно серьезные силы. Баранец уточнил: было принято решение не организовывать гуманитарные коридоры, чтобы не допустить повторения мариупольского сценария, когда дороги для мирных жителей обстреливались украинской стороной.

Ранее Народная милиция ЛНР взяла под контроль дорогу из Северска в Лисичанск. Таким образом, военные отрезали путь снабжения группировки ВСУ размером в пять — семь тысяч боевиков.