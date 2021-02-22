Перенёсший COVID украинский депутат научился определять болезнь по запаху

https://static.news.ru/photo/c440fb12-75b2-11eb-a0eb-96000091f725_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Темнокожий украинский спортсмен и депутат Верховной рады Жан Беленюк, он же Жан Ндагиджимана, обнаружил у себя способность определять перенёсших коронавирус по запаху. Новые навыки он открыл у себя после того, как сам заразился этой инфекцией и вылечился.

О том, как это происходит, парламентарий рассказал подписчикам в Facebook.

Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнёров, которые переболели COVID, такой же запах, — написал Беленюк.

Он отметил сходство запаха болезни с чесноком и иронично отметил, что с открывшейся сверхспособностью готов выступить в популярном украинском шоу талантов.

Депутат попросил посетителей своей страницы рассказать, не появились ли у них новые способности после перенесённого коронавируса. Некоторые из них действительно отметили у себя похожие черты.

Беленюк представляет в Раде партию «Слуга народа». Он также является обладателем серебряной медали Олимпиады 2016 года по борьбе. Как писал NEWS.ru, коронавирус у него был выявлен в конце сентября 2020 года.