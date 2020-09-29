Депутат Рады от партии Зеленского заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a1041de0-0281-11eb-b031-fa163e074e61_660.jpg Жан Беленюк Фото: Жан Беленюк/facebook.com

Украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и обладатель серебряной медали Олимпиады 2016 года по борьбе Жан Беленюк сообщил, что сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным.

Об этом украинский парламентарий рассказал на своей странице в Instagram.

Уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили диагноз подозрение на коронавирус. И сегодня, полчаса назад, подтвердился мой результат, к сожалению, я заразился коронавирусом, — сообщил Беленюк.

Депутат при этом демонстрирует позитивный настрой и утверждает, что «кто, как ни борцы, поборют коронавирусную инфекцию».

В политику Жан Беленюк пришёл из большого спорта. Он является борцом греко-римского и вольного стилей и помимо олимпийского серебря является двукратным чемпионом мира , трёхкратным чемпионом Европы и чемпионом Европейских игр 2019 года, а также заслуженным мастером спорта Украины.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил о заражении коронавирусом. Судя по всему, заболевание у него протекает в лёгкой форме: госпитализация политику не потребовалась.