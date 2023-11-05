Переговоры с вооруженным мужчиной в Гамбурге продолжаются 14 часов

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В аэропорту Гамбурга продолжаются переговоры с вооруженным мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и удерживающим в салоне четырехлетнюю дочь, сообщила местная полиция в Twitter (Х). Они длятся уже 14 часов.

Операция продолжается. Мы все еще находимся в контакте с подозреваемым, — говорится в сообщении.

Полиция начала переговоры с вооруженным мужчиной примерно в 23:00 субботы по местному времени (01:00 воскресенья по московскому времени). Все это время с ним в салоне находится его четырехлетняя дочь. В каком состоянии находится девочка, неизвестно.

По данным СМИ, злоумышленник потребовал организовать для него и его дочери вылет в Турцию. Полиция допустила, что у него при себе может быть боевое огнестрельное оружие и взрывчатка.

Инцидент в гамбургском аэропорту произошел накануне вечером. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле сквозь оцепление и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней с ребенком.

Согласно имеющейся информации, мужчина является этническим турком. По данным местных СМИ, ребенка он похитил у матери.