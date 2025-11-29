Пенсионер атаковал французского политика куриным яйцом В лидера французской партии Барделлу запустили яйцом на встрече с читателями

Пенсионер разбил куриное яйцо о голову лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы во время встречи с читателями в Муассаке, сообщает Figaro. Инцидент произошел в момент, когда политик подписывал экземпляры своей новой книги.

В то время, как президент «Национального объединения» подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошел мужчина и разбил ему об голову яйцо, — говорится в материале.

Подозреваемый в нападении, которым оказался 70-летний мужчина, был немедленно взят под стражу. Несмотря на инцидент, Барделла не получил травм и после кратковременного перерыва продолжил встречу с читателями.

Ранее глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что у Барделлы хорошие шансы стать президентом Франции. Она заявила, что политик в 28 лет занял высокое место в политических кругах. Отмечается, что Барделла возглавил партию в 25 лет.

До этого руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский также предположил, что после оглашения приговора Марин Ле Пен, считавшейся главным фаворитом президентской гонки — 2027, от партии «Национальное объединение» может баллотироваться Барделла.