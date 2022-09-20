Парламент ЛНР принял закон о референдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о проведении референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России принят депутатами Народного совета, сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение было единогласным.

Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного совета ЛНР! — написал Водолацкий.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России.

Позднее Пушилин предложил Пасечнику вместе готовиться референдум. Глава Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман рассказал, что лучшая дата для его проведения — 4 ноября — День народного единства в России.

Ранее в Запорожской области председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены объединения обратились к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести в регионе референдум о присоединении к России.