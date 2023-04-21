Париж отказался передавать Киеву цифровую карту Белоруссии

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Воздушные силы Украины

Франция отказалась предоставлять Украине цифровую карту территории Белоруссии Digital Terrain Elevation Data (DTED), сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. По информации издания, данные нужны Киеву для полетов беспилотников и военной авиации над республикой.

Газета сообщает, что цифровая карта описывает рельеф, препятствия и расположение средств ПВО, которые могут помешать выполнению боевых задач на малых высотах.

По информации Le Monde, Франция пообещала продолжать поддерживать Украину в оборонительных действиях, однако отказалась участвовать в операциях на территории других стран. Издание пишет, что Киев, в сою очередь, обратился с просьбой о предоставлении DTED к другим западным странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что стране нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии. Он также отметил, что после заключения в 1994 году Будапештского меморандума Запад клялся «предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Белоруссии», однако затем «растоптал эти договоренности».

После встречи Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Киев решил отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. В МИД Украины осудили упомянутую встречу и назвали ее «очередным и вопиющим недружественным актом» Минска.