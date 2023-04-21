Франция отказалась предоставлять Украине цифровую карту территории Белоруссии Digital Terrain Elevation Data (DTED), сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. По информации издания, данные нужны Киеву для полетов беспилотников и военной авиации над республикой.
Газета сообщает, что цифровая карта описывает рельеф, препятствия и расположение средств ПВО, которые могут помешать выполнению боевых задач на малых высотах.
По информации Le Monde, Франция пообещала продолжать поддерживать Украину в оборонительных действиях, однако отказалась участвовать в операциях на территории других стран. Издание пишет, что Киев, в сою очередь, обратился с просьбой о предоставлении DTED к другим западным странам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что стране нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии. Он также отметил, что после заключения в 1994 году Будапештского меморандума Запад клялся «предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Белоруссии», однако затем «растоптал эти договоренности».
После встречи Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Киев решил отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. В МИД Украины осудили упомянутую встречу и назвали ее «очередным и вопиющим недружественным актом» Минска.