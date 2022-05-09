Парад в честь Дня Победы в Приднестровье проведут в сентябре

Вадим Красносельский / Фото vk.com/priznaniapmr

Власти Приднестровья решили перенести военный парад в честь Дня Победы на 2 сентября, заявил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский. Это решение приняли после того, как в республике прошла серия терактов, сообщает ТАСС. По словам Красносельского, власти не могут подвергать жителей опасности.

На День Республики, если ситуация будет иная, конечно же, мы проведём парад, посвящённый Победе и Дню образования нашего государства, — сказал он

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла.

Утром 26 апреля в посёлке Маяк был взорван радиоцентр, который ретранслировал российское радио. После этого в ПМР ввели красный уровень террористической опасности. Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы в регионе.

В связи с этими событиями запланированный военный парад и шествие «Бессмертного полка» отменили. В то же время 9 мая в населённых пунктах прошли церемонии возложения цветов к могилам советских солдат.