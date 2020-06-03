Папа римский осудил расизм и насилие на фоне протестов в США

https://static.news.ru/photo/f26b4916-a5a1-11ea-bf54-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск на фоне последних событий в Соединённых Штатах Америки, где проходят массовые акции протеста, осудил проявление расизма и насилие. По его словам, подобными методами общество ничего хорошего не добьётся, однако может «многое потерять».

Сегодня я присоединяюсь <...> к Миннеаполису и всем Соединённым Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма, — цитирует главу католической церкви официальный сайт Святого престола.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая 2020 года полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер отказалась использовать Нацгвардию для подавления беспорядков в американской столице.

Начальник полиции американской столицы Питер Ньюсэм, в свою очередь, заявил, что в городе за беспорядки и грабежи задержаны около 300 человек. Двое стражей порядка получили незначительные ранения.