Папа римский объяснил, почему назвал Россию великой Папа римский Франциск объяснил, что назвал Россию великой из-за ее культуры

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что, когда назвал Россию великой, имел в виду богатство культуры страны и ее историческое наследие, сообщает ANSA. Представители Украины ранее подвергли критике высказывание главы Римско-католической церкви из-за его лестных слов в отношении российского государства.

Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие, — сказал понтифик.

Франциск, выступая 25 августа на встрече католической молодежи по видеосвязи, призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Представитель МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, в резкой манере раскритиковал заявление папы римского и назвал его «империалистической пропагандой». Украинские и прибалтийские пользователи Twitter (X) увидели в словах Франциска призыв к россиянам быть «имперцами», а также обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует слова понтифика.