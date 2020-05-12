Пандемия может подорвать безопасность развивающихся стран мира

https://static.news.ru/photo/aee78596-947c-11ea-b635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seth Sidney Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная безопасность развивающихся стран мира может пострадать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, в первую очередь пострадают страны, которые зависят от продажи энергоресурсов. Также удар будет нанесён по государствам, которые зависят от туризма. Боррель отметил, что страны Запада не смогут принимать мигрантов из-за ухудшения собственного экономического положения.

Всё это приведёт к серьёзным экономическим проблемам, которые могут сопровождаться политическими проблемами, причём не только в соседних с ЕС государствах, но и во всём мире, — считает глава внешнеполитической службы Евросоюза.

По прогнозу Еврокомиссии, мировая экономика сократится на 3,5% в 2020 году. Экономический спад может составить до 7,7%, что будет являться рекордом.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса должна дать импульс для создания новых военных возможностей в Европе и развития новых направлений военного сотрудничества. Об этом заявлял Жозеп Боррель.