Памятный для британской королевской семьи дворец могут продать

https://static.news.ru/photo/aa178c2c-a80a-11ea-a55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Savills

Старинное английское поместье в графстве Уилтшир выставлено на продажу. Имение связано с историей королевской семьи Великобритании.

В стенах средневекового дворца принц Чарльз встречался с Дианой Спенсер, сделал ей предложение руки и сердца, а также ходил на свидания уже будучи женатым на принцессе Уэльской. Его любовницей оказалась Камилла Паркер-Боулз.

Теперь «гнёздышко» решили продать, пишет Daily Mail.

Паркер-Боулзы продали это имение в 1986 году за 600 тысяч фунтов. Сейчас особняк оценили в 3,75 млн фунтов стерлингов (свыше 320 миллионов рублей).

Ранее NEWS.ru сообщал, что «умерший» из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл исполнять обязанности работающих членов британской королевской семьи аккаунт в Instagram теряет подписчиков. Количество фолловеров на страничке Sussex Royal сократилось с 11,3 до 11,1 млн.