https://static.news.ru/photo/21e5ec80-d57a-11e9-8592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который вандалы несколько раз оскверняли в Праге, будет перенесён в один из музеев.

Власти района столицы Чехии, где долгое время стоял монумент, собрались 12 сентября, чтобы решить его судьбу.

Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, — цитирует РИА Новости заявление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, которое он сделал журналистам после заседания.

Незадолго до мероприятия у стен администрации округа встретились около 40 активистов, которые потребовали не убирать мемориал с нынешнего места.

Ранее News.ru писал, что акт вандализма был совершён по отношению к установленному на площади Интербригады памятнику маршалу СССР Ивану Коневу — неизвестные нанесли красной краской комментарий, оскорбляющий его память.

Власти района заявили, что не намерены отмывать сооружение от краски, и приняли решение закрыть его строительными материалами и брезентом. Посольство России в Чехии расценило поступок как акт повторного осквернения монумента, установленного в память о павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинах Красной армии.