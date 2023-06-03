«От них не скрыться»: в США рассказали о российских сверхточных технологиях Экс-разведчик США Риттер: сверхточные спутники России скоро устроят ВСУ кошмар

Фото: МО РФ

Российские сверхточные спутники позволят ВС РФ тщательнее отслеживать передвижения солдат ВСУ и увеличить число ракетных ударов по украинским силам и военным объектам, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По его словам, такие спутники передают координаты и данные с точностью до метра. Облачность и дождь для них не помеха.

У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников, — рассказал офицер.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее сообщил, что для ударов по бункерам руководства Украины и центрам принятия решений необходимо использовать межконтинентальные баллистические ракеты с конвенциональной боевой частью. По его словам, речь идет о снарядах вроде «Ярса» и «Тополя».

30 мая президент России Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад Москва нанесла удар по центрам принятия решений — штабу военной разведки Украины, который находится в черте Киева.

Позднее Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал спутниковые снимки здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны после российского удара. На снимке от 30 мая видно, что внутренний двор и стоянка ГУР завалены землей.