«Осатаневшие фашисты»: эксперт оценил отношение немцев к россиянам Эксперт Разуваев назвал отношение современных немцев к россиянам фашистским

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал, что немцы начали вести себя как осатаневшие фашисты, и напомнил, что они до сих пор считают русских людьми второго сорта. Также эксперт отметил, что в Германии произошла смена поколений и современные немцы уже не чувствуют за собой вину перед Россией. Заявления Олафа Шольца по якобы срывам Россией газовых поставок в Германию на этом фоне выглядят как обыкновенный фашизм, указывает он.

Все эти якобы великие народы с какой-то стати решили, что мы народ второго сорта. И позволяют себе вести себя так, будто мы только что подписали перед ними капитуляцию. Тут надо понимать, что произошла смена поколений, и если раньше немцы чувствовали вину перед советским народом, то нынешнее откровенно плевать на это хотело. Вот они опять и докатились до осатаневшего фашизма, по-другому ведь и не скажешь. Достаточно посмотреть на родителя Шольца, в этой его гитлеровской фуражечке, — мерзость, да и только. Так что, что бы они ни говорили, этому ни в коем случае нельзя доверять, а лучше всего еще и запоминать все сказанное и заставлять их жестоко жалеть о содеянном, — заявил Разуваев.

Также эксперт отметил, что у Германии тоже были обязательства перед Россией, которые она благополучно перестала выполнять.

Еще они почему-то решили, что ресурсы из России будут поступать в Германию вечно, даже несмотря на откровенно враждебные с их стороны по отношению к нам заявления. Этого не будет, и сейчас именно поэтому они беснуются как на шабаше. Тут еще надо вспомнить обязательства немецкого народа перед нами. Ведь мы за бесценок оставили оккупированные территории со всей инфраструктурой, не говоря уже о геополитических уступках, причем таких масштабов, которых мировая история еще не видела, — отметил Разуваев.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала Берлин прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Она также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.