«Орудие пропаганды»: в Румынии закроют Российский центр культуры и науки МИД Румынии сообщил о закрытии Российского центра культуры и науки в Бухаресте

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В Бухаресте закроют Российский центр культуры и науки, сообщает Министерство иностранных дел Румынии. По словам представителей ведомства, организация занимается искажением реальности и используется как инструмент пропаганды. По этому случаю в МИД Румынии был вызван посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин.

Посол РФ в Бухаресте был вызван во вторник в штаб-квартиру МАЭ на уровне статс-секретаря по стратегическим вопросам. Он был уведомлен о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии. <...> Центр преднамеренно занимался действиями по искажению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения, <...> и, к сожалению, превратился в орудие пропаганды и дезинформации, — говорится в сообщении МИД Румынии.

В ведомстве уточнили, что Российский центр культуры и науки будет закрыт в течение полугода, до 20 августа 2023 года.

В мае 2022 года МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. Данная мера стала ответом на аналогичное решение, принятое 5 апреля румынской стороной в отношении дипломатов РФ. В российской ноте протеста осуждаются поставки вооружений, оборудования украинскому правящему режиму и оказание иного содействия со стороны Бухареста.