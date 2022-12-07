Орбан предупредил Европу о последствиях поддержки Киева Виктор Орбан: будущее ЕС не должно строиться на кучах долга из-за Украины

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В случае продолжения необдуманной поддержки Украины Евросоюз рискует оказаться в долговой яме. Об этом предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом он опроверг информацию о наложении Будапештом вето на транш Киеву в размере 18 млрд евро. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа, — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также подверг критике идею решения данной проблемы за счет увеличения долга. По его мнению, если ЕС продолжит двигаться по пути долгового общества, то уже не сумеет повернуть назад. Как полагает Орбан, сильное будущее для Европы может быть построено на сильных государствах, а не на «огромных кучах долга».

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала план Евросоюза по выделению Украине 18 млрд евро в 2023 году в рамках единого пакета макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил на заседании Евросовета от лица страны против принятия поправок, подразумевавших выделение средств из общего бюджета стран — членов ЕС. Его чешский коллега Збынек Станюра заявил, что ЕС все равно найдет решение, которое одобрят все 27 государств, чтобы поддержать Украину.

Кроме того, стало известно, что венгерские власти отказались участвовать в подготовке и обучении украинских солдат. В Будапеште пояснили, что это лишь усугубит конфликт на Украине.