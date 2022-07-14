Опубликованы кадры последствий ракетного удара по Виннице

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия ракетного удара по Виннице

В соцсетях появились кадры последствий ракетного удара по Виннице 14 июля. Судя по фото и видео, удар был нанесен в район Дома офицеров, дома быта «Юбилейный» и монумента на честь создания ВВС Украины. Очевидцы сообщают о десятках раненных.

11 июля Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке с применением американских РСЗО HIMARS 11 июля. Согласно последним данным, в результате погибли двое мирных жителей, семь пропали без вести и 90 получили ранения. Кроме того, при обстреле был уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, множество социальных объектов и десятки жилых домов.