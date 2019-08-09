Ополчение самопровозглашённой ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.
В Народной милиции отметили, что «украинские боевики из 36-й бригады пытались провести» беспилотник «вглубь территории республики». Летательный аппарат нёс на себе гранату ВОГ-17, передаёт
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединённых сил (ООС) снайперам. По его словам, силовикам разрешили стрелять в проживающих на территориях ДНР и ЛНР мирных жителей, писал News.ru.