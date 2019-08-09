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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина должна пересмотреть условия зоны свободной торговли с Евросоюзом. Об этом политик написал в своём Twitter.

По его мнению, данный шаг позволит оживить украинскую экономику через создание рабочих мест и наполнить доходную часть бюджета. Ранее News.ru писал, что Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по...