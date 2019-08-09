https://static.news.ru/photo/ded278a4-a5c8-11e9-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединенных сил (ООС) снайперам.

По его словам, силовикам разрешили стрелять в проживающих на территориях ДНР и ЛНР мирных жителей.

Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам, — заявил он «Донецкому агентству новостей» .

Безсонов также отметил, что теперь украинские снайперы самостоятельно могут выбирать цель для поражения, вне зависимости от её принадлежности.

Представитель народной милиции подчеркнул, что подобные указания противоречат условиям нового перемирия и всем международным конвенциям.

Ранее News.ru писал о том, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявления Украины о том, что якобы ополченцы ДНР обстреливают собственные позиции. Он назвал подобные обвинения абсурдными и подчеркнул, что украинская сторона пытается списать свои атаки на ополченцев, однако данные мониторинговой миссии это опровергают.