Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявления Украины о том, что якобы ополченцы ДНР обстреливают собственные позиции.
Все заявления киевских властей являются абсурдными, — заявил глава ДНР.
По его мнению, украинская сторона пытается списать свои атаки на ополченцев, однако данные мониторинговой миссии это опровергают, передаёт
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о своей непричастности к обстрелу, при котором погибли четыре украинских силовика, писал News.ru.