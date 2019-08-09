https://static.news.ru/photo/e50a22b6-bb68-11e9-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявления Украины о том, что якобы ополченцы ДНР обстреливают собственные позиции.

Все заявления киевских властей являются абсурдными, — заявил глава ДНР.

По его мнению, украинская сторона пытается списать свои атаки на ополченцев, однако данные мониторинговой миссии это опровергают, передаёт РИА Новости .

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о своей непричастности к обстрелу, при котором погибли четыре украинских силовика, писал News.ru.