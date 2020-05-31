Оперная певица Мади Меспле ушла из жизни

https://static.news.ru/photo/3bef8a76-a344-11ea-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Французская оперная певица Мади Меспле умерла в возрасте 89 лет в Тулузе.

Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Ристер в своём Twitter. Он назвал Меспле великой женщиной, помогавшей продвигать французскую культуру во всём мире.

Она могла передавать всё с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас, — написал он.

По данным телеканала BFMTV, певица скончалась в окружении семьи в своей квартире в центре Тулузы.

Dans LakmÃ©, Le Barbier de SÃ©ville ou encore Les Contes dâHoffmann, Mady MesplÃ© excellait. Elle pouvait tout interprÃ©ter, avec justesse et sensibilitÃ© et aura contribuÃ© Ã faire rayonner notre culture sur les scÃ¨nes du monde entier. Une grande dame vient de nous quitter. pic.twitter.com/1aW673U223 — Franck Riester (@franckriester) May 31, 2020

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