Оперная певица Мади Меспле ушла из жизни

Французская оперная певица Мади Меспле умерла в возрасте 89 лет в Тулузе.
Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Ристер в своём Twitter. Он назвал Меспле великой женщиной, помогавшей продвигать французскую культуру во всём мире.
Она могла передавать всё с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас, — написал он.
По данным телеканала BFMTV, певица скончалась в окружении семьи в своей квартире в центре Тулузы.
Dans LakmÃ©, Le Barbier de SÃ©ville ou encore Les Contes dâHoffmann, Mady MesplÃ© excellait. Elle pouvait tout interprÃ©ter, avec justesse et sensibilitÃ© et aura contribuÃ© Ã faire rayonner notre culture sur les scÃ¨nes du monde entier. Une grande dame vient de nous quitter.— Franck Riester (@franckriester)
pic.twitter.com/1aW673U223 May 31, 2020
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