Европа

Оперная певица Мади Меспле ушла из жизни

16:25, 31 мая 2020 26
Фото: pixabay.com

Французская оперная певица Мади Меспле умерла в возрасте 89 лет в Тулузе.

Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Ристер в своём Twitter. Он назвал Меспле великой женщиной, помогавшей продвигать французскую культуру во всём мире.

Она могла передавать всё с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас, — написал он.

По данным телеканала BFMTV, певица скончалась в окружении семьи в своей квартире в центре Тулузы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умер американский актёр Энтони Джеймс. Ему было 77 лет. Причиной смерти артиста стал рак.

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