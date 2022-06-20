«Выбросить все»: замминистра образования Украины о русской литературе Замминистра образования Украины призвал убрать русскую литературу из школ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы, заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко телеканалу «Украина 24». По его мнению, они слишком «тяжелые для украинцев».

Нужно выбросить все, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить все, что касается «страданий русской души», тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны, — резюмировал он.

Витренко ранее заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска. При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из русских писателей исключат из программы зарубежной литературы.

Писатель Сергей Лукьяненко назвал исключение известного произведения классика русской литературы Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы на Украине очередной глупостью, которую делают в этой стране.