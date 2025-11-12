Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 04:17

«Она может стать решающей»: Украине предрекли самую суровую зиму

FA: будущая зима может стать самой суровой и решающей для Украины

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предстоящий зимний сезон станет наиболее сложным периодом для Украины, заявили авторы американского журнала Foreign Affairs. Журналисты обратили внимание на критическое состояние энергетической системы страны, которая уже не способна обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, — указано в тексте.

Авторы материала подчеркивают, что даже в центре Киева ежедневно происходят многочасовые отключения электроэнергии. В случае, если оборона Украины окончательно ослабнет, цели специальной военной операции будут достигнуты уже в 2026 году.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Атаки затронули не менее девяти областей, вызвав отключения электроэнергии и введение графиков подачи воды в ряде городов.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ. Также стало известно о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства.

зима
Украина
электроэнергия
удары
